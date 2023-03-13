經典賽／感謝團隊及球迷支持 江坤宇：這是起點而不是結束

中信兄弟隊22歲游擊手江坤宇本次在經典賽展現大將之風，攻守兩端皆有出色發揮，中華隊無緣晉級8強後，他也在個人社群抒發心情。

江坤宇從學生時期就多次入選國家隊，他在進職棒後迅速成長為主力游擊手。本次在經典賽初登場，出賽4場12打數4安打，貢獻1分打點。他在游擊防區也展現穩定度，不過前天面對荷蘭隊被觸身球打到手指，昨天對古巴隊之戰發生罕見傳球失誤，賽後總教練林岳平表示，「江坤宇在比賽中出現傳球無力的狀況，後來第二打席後身體不舒服，就讓他退場。」

江坤宇賽後沉澱心情後，在社群抒發心情：「經過了沈澱後想了很多，雖有不甘心但也很感動。」

他接著感謝自己、教練、隊友、幕後團隊及球迷，「感謝自己在場上不畏懼用盡全力的奮戰到最後，也謝謝所有教練團還有最強大的隊友們。大家的團結凝聚在一起打出了感動的球賽，也謝謝所有幕後團隊無微不至的照顧，還有感謝全台灣的球迷朋友，你們的吶喊都是我們繼續往前的動力，這是起點而不是結束，下一次一定會更好把它討回來，因為我們是TEAM TAIWAN。」

該貼文吸引破萬球迷按讚，中華隊的學長也紛紛留言互相鼓勵，陳冠宇就開玩笑表示：「小可愛辛苦了，熟識後就是朋友，以後不能把學長的球打太遠喔。」

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