經典賽／國際賽抱憾落幕 李振昌宣告最後一次代表中華隊

本屆經典賽中華隊在A組拿下2勝2敗，比較失分率後無緣晉級。中信兄弟隊36歲老將李振昌也透露，本屆賽事可能是他最後一次代表中華隊出賽。

李振昌在《CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道》表示，「最後一次打中華隊了吧。因為球隊沒有晉級下一輪，那可能就在這邊就做結束了。」

李振昌22歲時曾參加過2009年經典賽，這次相隔14年參賽，成為中華隊年紀最長的球員，本屆出賽2場，主投1.2局失2分，有3次三振、3次保送。

他透露這次應該是最後一次參加國際賽，可惜無緣晉級8強，「今天投手也盡力了，打者也盡力想辦法得分，但結果就是這樣。」李振昌接著說，「棒球有輸有贏嘛，那我們會繼續再加油。」

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