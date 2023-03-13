經典賽／「帶著滿滿祝福迎接挑戰」張育成將返美春訓 10萬人替他送行

張育成在本屆經典賽繳出亮眼成績，短短4場比賽，就從「二兵」晉升為「國防部長」，並獲選為A組MVP。昨（12日）中華隊輸球，確定無法晉級八強，深夜，張育成在臉書發文透露自己即將啟程美國，加入紅襪隊春訓，吸引近10萬人按讚、替他送行。

昨中華隊敗給古巴後，確定無緣進軍日本東京，張育成賽後才得知消息，真性情的他忍不住流下男兒淚，令不少球迷看了為之動容。

張育成昨晚在臉書發文感謝大家，並透露自己將返美報到紅襪隊春訓，「我會帶著滿滿的祝福及鼓勵好好的面對未來各種挑戰，棒球這條路很長，有起有落，但我不是一個人，我的家人及每位球迷朋友都是我強大的後盾。我會好好加油的，我愛你們。」文末還加上「#敬禮 #永遠忠誠張育成」的tag，再度大開自己玩笑。

本屆經典賽，中華隊首戰碰上巴拿馬隊，張育成率先打出第一分，接著面對有「美國二隊」之稱的義大利隊敲出追平兩分砲，對荷蘭隊背水一戰再上演致勝滿貫砲，最終場在中華隊團隊打擊狀況不佳的情況下，也打下唯一一分，對球隊貢獻極大，也註定被載入史冊，成為球迷心中新一代的民族英雄。

張育成經典賽4場出賽16打數敲7安有4支長打，其中包含2轟，8分打點、獲得2次保送，打擊率.438，攻擊指數是嚇人的1.438，獲選A組最有價值球員堪稱實至名歸。

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