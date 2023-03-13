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經典賽／中華隊遭淘汰！台灣只有他1人「晉級8強」

聯合新聞網／ 綜合報導
徐志維。 截圖自徐志維臉書
徐志維。 截圖自徐志維臉書

中華隊昨天對戰古巴搶經典賽8強門票，最終1：7落敗，無緣晉級8強。A組則確定由古巴、義大利前進東京，本次義大利教練團成員徐志維，成為本次經典賽唯一前進8強的台灣人。

義大利先發投手「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）昨天繳出4局只失1分的好投，並在4局獲得隊友火力支援，單局灌進6分，終場以7比1勝荷蘭，由於A組5隊都是2勝2敗，比較失分率後，由古巴、義大利攜手晉級，小組第2的義大利將在8強碰上B組第1的日本隊。

徐志維出生於台南市，高中畢業後加盟海盜隊，隨後因適應問題離開球隊。回到台灣後加入國立體大，畢業後未參加中職選秀，而是擔任球隊翻譯等工作，隨後到中國大陸擔任大聯盟規劃的培訓教練，也在此時結識義大利總教練皮亞薩（Mike Piazza）。

曾加盟海盜隊的徐志維。 報系資料照
曾加盟海盜隊的徐志維。 報系資料照

擁有替大聯盟工作的經歷，讓徐志維受義大利棒協注意，2021年曾受邀擔任講師，但因疫情而取消。不過義大利棒協沒有放棄他，由於經典賽教練無國籍限制，義大利棒協邀請他加入經典賽國家隊教練團，正好本屆義大利預賽與中華隊同組，因此他也隨義大利返台比賽。

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