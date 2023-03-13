經典賽／吉力吉撈三分砲讓排灣族人驕傲 她曝名字正確發音

經典賽中華隊賽程已結束，本屆許多球員的表現令人印象深刻，其中捕手吉力吉撈．鞏冠在義大利之戰8局下敲出三分砲更是為勝利注下強心針，也感動無數球迷。不過原民立委伍麗華透露，吉力吉撈．鞏冠的父親曾向他陳情一件事。

吉力吉撈．鞏冠原籍屏東縣瑪家鄉佳義村的排灣族人，今年28歲，旅美時期曾上到小聯盟3A。他原先使用漢名「朱立人」，2019年底他將身分證名字正名為排灣族原住民母語姓名「吉力吉撈．鞏冠（Giljegiljaw Kungkuan）」，他在先前的訪談中透露，「鞏冠」為家族姓氏，而「吉力吉撈」則是表示族裡的身份地位。

吉力吉撈．鞏冠的關鍵三分砲引起全台球迷關注，對此立委伍麗華發文表示「忍不住要來蹭一下…經典賽三分砲，吉力吉撈．鞏冠是我同村的孩子啦！！」伍麗華也透露，Giljegiljaw Kungkuan的爸爸曾向他陳情可不可以不要用漢字譯音，因為播報員喊孩子的名字「發音會不標準差很大」，他也親自在留言區向大家示範名字的唸法。

貼文曝光後，網友紛紛狂讚，「原住民就是台灣的驕傲」、「排灣族厲害」、「愛爾達的主播發音很讚」。

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