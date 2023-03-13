經典賽／D組 以色列3比1逆轉尼加拉瓜

美國職棒大聯盟費城費城人的史塔布斯8局下在2出局、滿壘、與尼加拉瓜戰成1比1局面下敲出場地規則二壘安打，有兩分打點，讓以色列以3比1在世界棒球經典賽D組預賽旗開得勝。

以色列想要有機會在「死亡之組」出線的話，今天必須擊敗尼加拉瓜才保險。D組其他隊伍還包括多明尼加、委內瑞拉、波多黎各。

史塔布斯（Garrett Stubbs）8局下在球數2好2壞的時候，將尼加拉瓜陣中效力紐約洋基的後援投手羅艾西加（Jonathan Loaisiga）投出的時速97.9英里伸卡球打到左外野全壘打牆前方，落地後彈出牆外，形成場地規則二壘安打，幫助以色列以3比1領先到比賽結束。

以色列未來3天將依序對上奪標熱門的波多黎各、多明尼加和委內瑞拉，全是硬仗，很可能得再打贏兩場，才能晉級在日本東京舉行的八強淘汰賽。

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