經典運彩／美、墨雙方大聯盟球員對打 推墨西哥受讓

聯合新聞網／ 運彩貓／提供
墨西哥實力不遑多讓。 經典賽官網
墨西哥實力不遑多讓。 經典賽官網

【文／運彩貓堯舜魚湯】

2023世界棒球經典賽分組預賽 墨西哥 vs. 美國

比賽時間: 3/13 10:00

墨西哥在首戰惜敗哥倫比亞，美國則是一如預期擊敗英國，兩個在世界排名前5的國家隊即將正面對決，令人期待。

本場賽事由墨西哥先攻，美國後攻，墨西哥由Patrick Sandoval擔任先發投手，去年在MLB天使隊繳出6勝9敗ERA2.91的優異成績，堪稱生涯年。美國先發投手則由Nick Martinez上陣，去年在MLB教士隊繳出4勝4敗ERA3.47的成績，表現十分穩健。

兩隊皆派出大聯盟級先發投手應戰，雖然美國派出全MLB豪華陣容，但墨西哥也不遑多讓，陣容中多數同樣是大聯盟球員，美國即使讓到3-25這麼深，墨西哥仍有機會咬盤。

運彩貓堯舜魚湯推薦

國際盤推薦：墨西哥 3-25 受讓

《本文由運彩貓wwincat.com授權，未經同意禁止轉載》

免費玩預測、週週拿獎金、快加入運彩分析討論群，詳情請至運彩貓官網(wwincat.com)

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲

相關新聞

經典賽／義大利打爆荷蘭晉級 中華隊下一屆恐淪落資格賽

中華隊今天晉級不成，還在晚間接到另一個壞消息，由於義大利隊以7：1擊敗荷蘭隊，A組形成5隊都是2勝2敗的大亂鬥，中華隊在...

經典賽／大谷翔平3分砲壓軸 日本4連勝狂攻38分前進8強

日本在世界棒球經典賽B組完全主宰戰場，今天不讓澳洲有喘息機會，大谷翔平首局就轟出致勝3分砲，一路領先到終場以7：1獲勝，...

經典賽／台灣輸球卻向全場致謝 大聯盟投手為風度鼓掌

台灣球隊在比賽後都有聚在投手丘圍成一圈向全場致謝的習慣，在這次經典賽也不例外。今天中午對決古巴的戰役，終場以1比7慘敗給...

經典賽／大谷翔平首轟出爐了！對澳洲第一局3分砲震撼東京巨蛋

日本今晚在世界棒球經典賽B組對決澳洲，爭取分組4連勝，大谷翔平擔任3棒指定打擊，1局上首次站進打擊區就轟出中右外野方向3...

經典賽／感謝球迷將我帶回中華隊！張育成賽後才知淘汰淚崩

這趟在風波之中展開的經典之旅，最終成為張育成與台灣球迷之間難忘的回憶，中華隊確定淘汰賽後，張育成紅了眼眶，他向球迷表達感...

經典賽／晚接午賽程被罵爆 悍創曝「原賽程」：已盡力協調

中華隊今天以1：7輸給古巴隊，確定無緣晉級經典賽複賽，外界怪罪賽程安排「晚接午」不利中華隊，甚至影響球員調整，承辦單位悍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦