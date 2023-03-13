經典運彩／美、墨雙方大聯盟球員對打 推墨西哥受讓
【文／運彩貓堯舜魚湯】
2023世界棒球經典賽分組預賽 墨西哥 vs. 美國
比賽時間: 3/13 10:00
墨西哥在首戰惜敗哥倫比亞，美國則是一如預期擊敗英國，兩個在世界排名前5的國家隊即將正面對決，令人期待。
本場賽事由墨西哥先攻，美國後攻，墨西哥由Patrick Sandoval擔任先發投手，去年在MLB天使隊繳出6勝9敗ERA2.91的優異成績，堪稱生涯年。美國先發投手則由Nick Martinez上陣，去年在MLB教士隊繳出4勝4敗ERA3.47的成績，表現十分穩健。
兩隊皆派出大聯盟級先發投手應戰，雖然美國派出全MLB豪華陣容，但墨西哥也不遑多讓，陣容中多數同樣是大聯盟球員，美國即使讓到3-25這麼深，墨西哥仍有機會咬盤。
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國際盤推薦：墨西哥 3-25 受讓
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