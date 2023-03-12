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經典賽／中古戰變仇人 古巴大叔改喊：Team Taiwan

中央社／ 台中12日電
2023世界棒球經典賽A組預賽在台中進行，地主台灣隊12日不敵古巴吞敗，本壘後方觀眾席有名吹氣笛的球迷「古巴大叔」阿維拉（Pablo Avila），在預賽期間受到台灣球迷熱情歡迎；12日賽事台灣隊一路落後，氣氛低迷的台灣觀眾與「古巴大叔」也形成強烈對比。 中央社
2023世界棒球經典賽A組預賽在台中進行，地主台灣隊12日不敵古巴吞敗，本壘後方觀眾席有名吹氣笛的球迷「古巴大叔」阿維拉（Pablo Avila），在預賽期間受到台灣球迷熱情歡迎；12日賽事台灣隊一路落後，氣氛低迷的台灣觀眾與「古巴大叔」也形成強烈對比。 中央社

經典賽場邊焦點之一是本壘後方的「古巴大叔」艾維拉，每天比賽都不缺席在本壘後方帶動氣氛，但今天台灣、古巴比賽，艾維拉一度被倒喝采，只好拿出我方國旗跟球迷一起喊。

世界棒球經典賽A組賽事有台灣、古巴、荷蘭、義大利和巴拿馬隊，場上競技是焦點，但本壘後方顯眼處的觀眾席，總是穿著古巴球衣、帶著小喇叭的「古巴大叔」艾維拉（Pablo Avila）也很吸睛。

艾維拉加油動作十分誇大，喜歡跟台灣球迷互動，甚至會送觀眾球，觀眾會很配合的跟著他一起喊聲，觀眾們也很愛找他合照，他都來者不拒，圈粉不少台灣觀眾。

今天中華隊中午與古巴隊交手，也跟往常一樣洲際棒球場湧入滿場2萬名觀眾，但這場比賽「古巴大叔」艾維拉卻感到十分孤單，古巴1局攻下4分、2局攻下2分，艾維拉開心大聲慶祝、吹小喇叭想要帶動氣氛，後方的觀眾卻鴉雀無聲，甚至有人對他倒喝采。

美國職棒大聯盟官網記者蒙納根（Matt Monagan）也發現這件事情，在個人推特（Twitter）上寫下，過去一週台灣球迷很喜歡的「古巴大叔」，現在台灣球迷已經不喜歡他了。

「古巴大叔」艾維拉之後拿出我方國旗對著觀眾席，大聲喊Team Taiwan、Team Taiwan，才又找回本壘後方最佳啦啦隊長的角色，讓球迷跟著他一起互動。

2023世界棒球經典賽A組預賽12日在台中洲際棒球場由古巴交手台灣，本壘後方觀眾席一名吹氣笛的古巴忠實球迷「古巴大叔」阿維拉（Pablo Avila），也相當受到矚目。 中央社
2023世界棒球經典賽A組預賽12日在台中洲際棒球場由古巴交手台灣，本壘後方觀眾席一名吹氣笛的古巴忠實球迷「古巴大叔」阿維拉（Pablo Avila），也相當受到矚目。 中央社

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