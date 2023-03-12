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經典賽／大谷翔平首轟出爐了！對澳洲第一局3分砲震撼東京巨蛋
日本今晚在世界棒球經典賽B組對決澳洲，爭取分組4連勝，大谷翔平擔任3棒指定打擊，1局上首次站進打擊區就轟出中右外野方向3分砲，幫助日本取得3：0領先，這是大谷在本屆經典賽首轟紀錄。
日本打線面對澳洲先發投手薛瑞夫（Will Sherriff），首局就展開攻勢，開路先鋒努特巴爾（Lars Nootbaar）獲保送、近藤健介安打，接著大谷在1好球後，把70.7英里曲球轟上東京巨蛋中右外野看台，形成395英尺3分砲。
大谷在B組前3戰合計10打數5安打，包括3支二壘打，攻下4分打點、跑回4分，還被保送5次，也吞下2次三振，今天首度開轟，讓現場球迷尖叫聲不斷。
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