經典賽／感謝球迷將我帶回中華隊！張育成賽後才知淘汰淚崩

這趟在風波之中展開的經典之旅，最終成為張育成與台灣球迷之間難忘的回憶，中華隊確定淘汰賽後，張育成紅了眼眶，他向球迷表達感謝，「謝謝球迷的關注和push，讓我能夠回到這支球隊。」

中華隊組軍以來，張育成聚焦最多話題，以列管身分婉拒投效國家隊，引起球迷砲轟，最終他回心轉意參戰，也稱職扛起中華隊四棒的角色，4場比賽以4成38打擊率敲出7安打、2轟、8分打點。

今天與古巴隊的背水一戰，九局上雖面臨0：7的海量落後，張育成的二壘打掃回第一分，仍讓洲際棒球場為之沸騰，全場觀眾起立向他敬禮，在二壘上回禮的模樣英氣煥發。

張育成得知淘汰賽後紅了眼眶。記者余承翰／攝影

張育成坦言，一開始還沒意識到中華隊已經淘汰，「我那時還以為今晚義大利隊贏，我們還有機會，但林立跟我說我們失分太多了，沒機會…當下就…。」他的眼眶漸漸濕潤、難以言語。

張育成表示，「最感動的是大家的凝聚、不放棄，這是我們最需要的。」他透露在美國打球時的孤單感，覺得沒人站在自己這邊，這次在經典賽感覺所有人都站在自己身後，他相信對自己的心理素質、季賽表現會有所幫助，「這次藉由WBC這麼大的壓力、這麼大的賽場，帶著所有兄弟的力量去美國，奮鬥這次球季。」

回顧這次參賽經歷的風波，到最後成為球迷心中的英雄，全台見證一段在兩個月從「二兵」到「國防部長」的傳奇故事，張育成說：「很感謝球迷，從我拒絕這次徵召時他們的關注，讓我能夠回到這個球隊，真的感謝球迷的push，才有這次表現，謝謝球迷，我愛你們。」

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