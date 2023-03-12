經典賽／亞瑞納多成為美國贏球功臣 墨西哥抗美壓力超大

世界棒球經典賽衛冕軍美國隊今天在C組首戰開紅盤，以6：2擊敗英國隊，紅雀隊看板球星亞瑞納多（Nolan Arenado）5打數3安打、攻下兩分打點，成為贏球功臣，美國總教練迪羅沙（ Mark DeRosa）說：「他在賽前的準備強度是我從未見過。」

亞瑞納多1局下揮出全隊首安，3局下二壘打為美國打回第1分，追成1：1平手，6局下再添1分打點二壘打，三壘守備也出現多次美技，讓教練團和隊友印象深刻。

天使隊球星楚奧特（Mike Trout）本季年薪超過3711萬美元，也是經典賽最高薪球員，亞瑞納多3500萬美元居次，首戰就展現強烈企圖心；美國媒體ESPN指出，他在2017年經典賽幫助美國封王後，迫切希望完成衛冕。

美國41歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）先發4局，被揮出5支安打、失1分奪勝，盛讚全隊表現，當然包括紅雀隊友亞瑞納多，強調他是非常特別的球員。

美國挑戰2連霸順利起步，迪羅沙形容「這是很棒的第一天」，至於墨西哥隊今天打到延長10局以4：5輸給哥倫比亞隊，明天對決美國壓力更大，挑戰8強出現變數。

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