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經典賽／中華隊輸古巴無緣晉級 恰恰給擁抱、張育成難過落淚

經典賽／「晚接午」賽程多位球員出狀況 餅總：很煎熬

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經典賽／「晚接午」賽程球員出狀況 餅總：很煎熬

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
世界棒球經典賽中華隊今天以1：7輸給古巴隊，確定無緣晉級。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽中華隊今天以1：7輸給古巴隊，確定無緣晉級。記者余承翰／攝影

隨著今天中午以1：7輸給古巴隊，中華隊在本屆世界棒球經典賽確定出局，經歷「晚接午」的賽程，總教練林岳平坦言確實有些影響，加上三連戰，選手身體也出現疲勞，「很煎熬的球賽。」

中華隊前三場敲出40支安打，然而今天對古巴隊全場僅敲出4支安打，打擊火力有明顯落差，林岳平表示：「三連戰下來，選手身體會產生疲勞，對方投手也投得相當優異，跟先前碰到比較不一樣的類型，有較多變化球，導致打者揮空率變高。」

今天也出現特殊調度，先發游擊的江坤宇在4局下被換到二壘，6局下退場休息，林岳平也坦言，是昨晚對荷蘭隊的觸身球有影響，「今天賽前他說狀況可以，第1打席打完，打擊上沒問題，但傳球有些無力，所以做調整，第二打席後比較不舒服，就讓他退場。」

中華隊本屆賽程從8日對上巴拿馬隊開始，經過1天休息，10日起連打義大利、荷蘭、古巴，特別是最後兩場是晚場接午場，休息時間不到12小時，林岳平表示：「接了早場，很多選手身體出現狀況，很煎熬的球賽。」

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