經典賽／打線急凍遭古巴擊垮 中華隊搭不上東京專機

晉級八強的美夢維持不到24小時就破功，中華隊昨晚擊敗荷蘭隊，今天中午贏球就可取得分組第一，然而打擊面對古巴隊完全熄火，以1：7輸球，在世界棒球經典賽的驚奇之旅畫下句點，錯過前往東京複賽的飛機。

回顧中華隊這屆經典賽，首戰以5：12輸給巴拿馬隊，外界看好度直線下滑，沒想到接下來對上兵強馬壯的義大利、荷蘭隊，卻能接連以11：7、9：5扳倒強敵。

2023世界棒球經典賽中華隊與古巴之戰，中華隊江坤宇（左）2局下觸殺古巴隊盜壘跑者。 記者余承翰／攝影

然而前三戰打下25分、敲出5轟的強悍打線，卻在最後一天靜悄悄，面對古巴隊前8局僅敲出2支安打，還都是吉力吉撈・鞏冠貢獻，2萬人滿場的洲際棒球場也隨之陷入沉默。

直到9局上面對中日終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez），王威晨先用速度跑出中華隊第3安，張育成在1出局後補上二壘安打，敲回1分，連續四場都為中華隊貢獻打點，只可惜攻勢也到此為止。

反倒是古巴隊打擊燒燙燙，猛敲13支安打，1局下就靠著3支長打從陳仕朋手中攻下4分，包括阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）的兩分砲。

2023世界棒球經典賽中華隊與古巴之戰，中華隊先發投手陳仕朋（右）首局就掉四分。記者余承翰／攝影

4局下陳仕朋又被敲兩安後再失1分，接手的陳冠偉也被來自大聯盟的孟卡達（Yoan Moncada）敲出陽春砲；4局下則換王維中被敲2安而掉分。

陳仕朋先發1.1局被敲5支安打，丟掉5分（4分責失），接手的陳冠偉1.2局掉1分、王維中1局掉1分，不過接下來江少慶2局、曾峻岳1局皆無失分，曾峻岳更在流鼻血的狀態下，飆出3次三振，最快球速來到152公里。

2023世界棒球經典賽中華隊與古巴之戰，古巴隊Yoan Moncada（右三）2局下敲出兩分砲。記者余承翰／攝影

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