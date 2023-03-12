快訊

獨／軍校生動員後的軍事任務 國防部：立即授軍階參戰

經典賽／創造多個感動經典時刻 球迷請為中華隊及自己喝采

經典賽／打線急凍遭古巴擊垮 中華隊搭不上東京專機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽／打線急凍遭古巴擊垮 中華隊搭不上東京專機

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
2023世界棒球經典賽中華隊與古巴之戰，中華隊前四局僅有吉力吉撈．鞏冠敲出安打。 記者余承翰／攝影
2023世界棒球經典賽中華隊與古巴之戰，中華隊前四局僅有吉力吉撈．鞏冠敲出安打。 記者余承翰／攝影

晉級八強的美夢維持不到24小時就破功，中華隊昨晚擊敗荷蘭隊，今天中午贏球就可取得分組第一，然而打擊面對古巴隊完全熄火，以1：7輸球，在世界棒球經典賽的驚奇之旅畫下句點，錯過前往東京複賽的飛機。

回顧中華隊這屆經典賽，首戰以5：12輸給巴拿馬隊，外界看好度直線下滑，沒想到接下來對上兵強馬壯的義大利、荷蘭隊，卻能接連以11：7、9：5扳倒強敵。

2023世界棒球經典賽中華隊與古巴之戰，中華隊江坤宇（左）2局下觸殺古巴隊盜壘跑者。 記者余承翰／攝影
2023世界棒球經典賽中華隊與古巴之戰，中華隊江坤宇（左）2局下觸殺古巴隊盜壘跑者。 記者余承翰／攝影

然而前三戰打下25分、敲出5轟的強悍打線，卻在最後一天靜悄悄，面對古巴隊前8局僅敲出2支安打，還都是吉力吉撈・鞏冠貢獻，2萬人滿場的洲際棒球場也隨之陷入沉默。

直到9局上面對中日終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez），王威晨先用速度跑出中華隊第3安，張育成在1出局後補上二壘安打，敲回1分，連續四場都為中華隊貢獻打點，只可惜攻勢也到此為止。

反倒是古巴隊打擊燒燙燙，猛敲13支安打，1局下就靠著3支長打從陳仕朋手中攻下4分，包括阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）的兩分砲。

2023世界棒球經典賽中華隊與古巴之戰，中華隊先發投手陳仕朋（右）首局就掉四分。記者余承翰／攝影
2023世界棒球經典賽中華隊與古巴之戰，中華隊先發投手陳仕朋（右）首局就掉四分。記者余承翰／攝影

4局下陳仕朋又被敲兩安後再失1分，接手的陳冠偉也被來自大聯盟的孟卡達（Yoan Moncada）敲出陽春砲；4局下則換王維中被敲2安而掉分。

陳仕朋先發1.1局被敲5支安打，丟掉5分（4分責失），接手的陳冠偉1.2局掉1分、王維中1局掉1分，不過接下來江少慶2局、曾峻岳1局皆無失分，曾峻岳更在流鼻血的狀態下，飆出3次三振，最快球速來到152公里。

2023世界棒球經典賽中華隊與古巴之戰，古巴隊Yoan Moncada（右三）2局下敲出兩分砲。記者余承翰／攝影
2023世界棒球經典賽中華隊與古巴之戰，古巴隊Yoan Moncada（右三）2局下敲出兩分砲。記者余承翰／攝影

經典賽 WBC中華隊

延伸閱讀

經典賽／中華遭封鎖吞12K 1：7輸古巴幾乎確定淘汰

經典賽／流著鼻血連飆3K 曾峻岳浴血飆霸氣好投

經典賽／陳仕朋1.1局退場 中華隊4場先發投手合計只投9局

經典賽／陳仕朋押古巴戰不是在藏 餅總：沒什麼好藏

相關新聞

經典賽／打線急凍遭古巴擊垮 中華隊搭不上東京專機

晉級八強的美夢維持不到24小時就破功，中華隊昨晚擊敗荷蘭隊，今天中午贏球就可取得分組第一，然而打擊面對古巴隊完全熄火，以...

經典賽／流著鼻血連飆3K 曾峻岳浴血飆霸氣好投

中華隊最稚齡投手曾峻岳浴血奮戰，今天在晚場接午場面對古巴的賽事中投到鼻血直流，仍完成1局無失分、連飆3K的霸氣好投。

經典賽／比失分率已穩輸 中華隊晉級8強唯有擊敗古巴

世界棒球經典賽中華隊今天中午12點迎戰古巴隊，距離晉級只剩下最後一齣劇本，就是擊敗古巴隊，如果輸球，就算進入「五隊大亂鬥...

經典賽／中華隊30人全員出賽 無人「經典之旅」純觀光

中華隊參戰本屆世界棒球經典賽，今天在晚場接午場的賽陷入苦戰，面對古巴隊陷入貧攻，7局下隨著林岱安上場蹲捕，30人名單全數...

經典賽／金河成對捷克雙響砲 南韓奪首勝終止2連敗

南韓隊在世界棒球經典賽B組沒有退路，今天對捷克隊開賽火力全開，首局就打了10人次狂攻5分，金河成單場雙響砲，終場以7：3...

經典賽／亞瑞納多、史瓦柏聯手5分打點 美國逆轉勝英國

美國今天以世界棒球經典賽C組地主身分首次亮相，在鳳凰城和英國交手，先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright）面對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦