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經典賽／金河成對捷克雙響砲 南韓奪首勝終止2連敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
金河成開轟。 美聯社
金河成開轟。 美聯社

南韓隊在世界棒球經典賽B組沒有退路，今天對捷克隊開賽火力全開，首局就打了10人次狂攻5分，金河成單場雙響砲，終場以7：3獲勝，終止開賽2連敗，儘管爭取8強門票機會不大，不過還未完全絕望。

南韓打線面對捷克先發投手艾爾柯利（Lukas Ercoli），開路先鋒朴健祐首局首打席二壘打，1局下就以5支安打、兩次保送攻下5分，前兩戰只有8支1的艾德曼（Tommy Edman）也貢獻兩分打點安打。

效力教士隊的金河成2局下轟出左外野陽春砲，幫助南韓擴大成6：0領先。

捷克第3到6局未再失分，打完前6局無法破蛋，直到7局上才開張，靠3支安打攻下兩分；不過金河成打擊手感不錯，7局下又轟出中右外野方向陽春砲，幫助南韓維持領先5分優勢。

捷克前6局只有1安、吞下11次三振，7局上3安追回兩分，8局上再以兩支安打攻下1分，終場仍以4分之差落敗。

南韓動用6名投手應戰，韓職樂天巨人隊27歲右投朴世雄先發4.2局，只被揮出1支安打、飆出8次三振，無失分奪勝，投手群聯手締造18次三振紀錄。

經典賽B組賽事晚上繼續在東京巨蛋進行日本、澳洲之戰，南韓明天再戰中國大陸，另一戰是澳洲對捷克。

從B組戰況看來，南韓前兩戰7：8不敵澳洲、4：13不敵日本，目前戰績只有1勝2敗，明天除了要打敗大陸，還要寄望澳洲輸給日本、捷克，才能比較相關數據，看看有沒有晉級8強的可能性。

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