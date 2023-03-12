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經典賽／捷克奮戰日本吸引球迷關注 大谷翔平致敬

中央社／ 東京12日綜合外電報導
大谷翔平IG發文致敬捷克隊。 大谷翔平IG
大谷翔平IG發文致敬捷克隊。 大谷翔平IG

捷克隊在本屆世界棒球經典賽可說相當特殊，球員及總教練幾乎都是業餘人士，但奮戰精神吸引日本球迷關注，連日本球星大谷翔平昨天賽後也在個人IG向捷克隊致敬。

日本日刊體育、報知體育等報導，日本隊昨天晚間以10比2擊敗捷克隊，本屆經典賽預賽尚無敗績拿下三連勝，如果今天晚間再擊敗澳洲隊的話，將篤定以B組第一之姿晉級複賽。

捷克隊總教練哈丁（Pavel Chadim）今天回顧昨天賽事時說，雖然以2比10敗給日本，但球賽透過實況轉播在捷克國內引發相當大迴響，「真的是很驚人的迴響，棒球成為捷克昨天最受關注的運動」。

雖然捷克隊昨天打完夜賽，今天又要接著打日賽，但哈丁說，選手們一直到深夜都還在社群網站上查看各方反應。

昨天結束與日本隊的賽事後，捷克隊所有球員走出休息室，朝日本隊的休息室方向鼓掌表示謝意與敬意。

日本隊投打「二刀流」球星大谷翔平也在個人IG發布限時動態，內容是一張捷克球員們在休息室前方鼓掌的照片，上面寫著Respect及捷克國旗。

哈丁說，捷克選手對大谷的這則限時動態訊息很感激，無法入眠。

昨天敗給日本隊的捷克隊目前戰績1勝1敗。對於在逾4萬名觀眾進場觀戰的東京巨蛋打球，哈丁說，「能在滿場觀眾的球場打球，以及能出賽本屆經典賽，我內心只有感激」。

哈丁說，對選手來說，沒有什麼比在坐滿觀眾的球場打球更值得高興的事。

捷克隊在本屆經典賽可說相當特殊，幾乎所有選手都不是職業球員，本身都有其他工作，連哈丁本人也是神經科醫師。

在日本社群網站上，「捷克選手」等跟捷克相關的關鍵字，都排進推特趨勢的前幾名，捷克隊選手奮戰精神受到日本球迷相當關注。

哈丁說，棒球在日本具有重大意義，「球迷在觀眾席上仔細觀看比賽的溫暖視線及鼓勵是非常棒的事，連我們都感受到而努力打球」。

他也稱讚說，「我相信（日本）棒球迷的水準及素質都是世界第一」。

經典賽 WBC風雲

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