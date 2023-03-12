經典賽／古巴頻搞小動作！被檢查「抹油」後…投手手抽筋退場

世界棒球經典賽今天午場由中華隊對上古巴隊，古巴隊先發投手雷法（Elian Leyva）壓制了中華隊2.1局，但先是被檢查是否「抹油」，沒多久又因手抽筋，被球隊換下場。

古巴隊今天對上中華隊「拐氣」手段不少，1局上雷法在1出局後連投2次四死球，此時古巴隊教練團突然上場與主審爭論，一段時間後，又換投手教練喊出暫停，經過時間休整，雷法也用連續2K化解危機。

2局上雷法對中華隊投出三上三下，不過3局登板投球前，中華隊教練團質疑似乎有使用外部物質，雷法的白色球褲也確實有些污漬，主審上前檢查雷法的手套、球帽、球褲後，確認沒有問題，讓他續投。

不過雷法在解決掉江坤宇後，面對鄭宗哲卻連投3次壞球，此時古巴教練再次喊暫停，防護員也跟著上場，反覆檢查雷法的手掌，隨後因為手抽筋，決定換投；結果接手的羅梅洛（Miguel Romero）連續兩次三振，中止中華隊攻勢。

世界棒球經典賽，古巴隊先發投手雷法（Elian Leyva）被檢查「抹油」又因手抽筋退場。記者余承翰／攝影

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