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經典賽／天使教頭透露大谷8強賽將先發 會影響四強和冠軍賽？

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平本次經典賽小組階段表現亮眼。 法新社
大谷翔平本次經典賽小組階段表現亮眼。 法新社

天使隊總教練奈文（Phil Nevin），日前在MLB官網報導中，分享球隊輪值安排，也透露大谷翔平將在八強賽掛帥先發。

大谷在小組賽前三場比賽投打兩端表現出色，協助日本隊接連擊敗中國、韓國、澳洲，提前晉級八強，更有機會以全勝之姿取得小組第一。

原先，球迷期待日本能安排大谷為四強賽先發投手，屆時，他將有機會對上隊友楚奧特（Mike Trout）率領的美國隊。不過，奈文卻打破球迷美夢，「據我所知，他會在八強賽上場投球。」

大谷八強賽先發的安排，或許是為他的MLB開季做準備。據奈文所述，他會在美國時間24號對上教士隊的熱身賽以先發身份登板，並於美國時間30號作客奧克蘭的開幕戰先發出戰，這勢必影響了他在經典賽能站上投手丘的日期。

日本隊若順利以分組第一晉級八強，則將在台北時間週四，在東京巨蛋對上A組第二名。

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