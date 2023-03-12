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經典賽／韓國晉級機率渺茫 韓職名將：輸中國就待在日本

聯合新聞網／ 綜合報導
輸給日本、澳洲後，韓國晉級之路變得十分坎坷。 美聯社
輸給日本、澳洲後，韓國晉級之路變得十分坎坷。 美聯社

原先被看好晉級八強的韓國隊，在本屆經典賽表現不佳，如今更瀕臨淘汰邊緣，使得前韓職名將梁埈赫不禁痛批：「輸中國就別回來了。」

已連續兩屆無緣八強的韓國，本次賽事與日本、捷克、澳洲、中國等隊一同被分在B組，並被認為可以從中脫穎而出。然而，韓國在9日意外遭澳洲以8：7逆轉，又於10日率先取得領先之下，被日本以13：4痛宰，上演「東京慘案」。

對於這種表現，曾在韓職奮鬥接近20年，敲出超過350轟的梁峻赫，在個人頻道重話抨擊韓國隊，「韓國棒球就只有這樣嗎？這是我個人目前為止，看過最糟糕的國家隊表現。」

此外，梁峻赫也特別提到最後一天對上中國的比賽，「如果輸給中國的話，就不要回韓國也不要當國家代表了，留在日本打社會人隊就可以了。」並表示，「回國可以坐飛機的人已經決定好了，除了梁義智、朴健祐、李政厚、金廣鉉、元兌仁、朴世雄以外的人都得搭船回來。」

連吞兩敗後，韓國晉級機會已十分渺茫，就連《首爾新聞》都表示，韓國只能在接下來取得全勝後，寄望捷克締造奇蹟，擊敗澳洲。

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