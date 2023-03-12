經典運彩／面對日職最強投手 看好黑馬澳洲仍有機會反咬一口
【文／運彩貓堯舜魚湯】
2023世界棒球經典賽分組預賽 日本 vs. 澳洲
比賽時間: 3/12 18:00
澳洲本屆表現令人驚奇，目前2戰全勝，甚至爆冷贏韓國；日本同樣沒輸過，戰績3勝0敗穩進八強。兩隊同天打爆對手，氣勢都正好，接下來將正面對決，令人期待。
本場賽事由日本先攻，澳洲後攻，目前僅日本公布先發投手，由當今日職最強投手
山本由伸先發，去年在歐力士投出15勝5敗ERA1.68的鬼神成績。兩隊陣容相比，日本由大聯盟及日職球員組成，澳洲則是澳職搭配少數美職體系球員，日本戰力相比之下還是較完整。
雖然澳洲看起來比日本要弱，但本屆表現相當令人刮目相看，且日澳過去在國際賽交手，日本也不是沒被澳洲擊敗過，在日本勢必讓分的情形下，澳洲仍有咬盤的機會。
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