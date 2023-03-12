經典賽／「國防部長」國際外交？ 捷克也學張育成敬禮
捷克隊在昨日面對日本隊比賽表現精彩，曾在首局棒打佐佐木朗希，取得短暫領先。不僅如此，當捷克打者安打上壘時，對休息室比出的「敬禮」動作也同樣吸睛。
台灣球迷對於「敬禮」肯定不陌生，雖然這個動作原本用來揶揄「二兵」張育成，但隨著他在小組賽砲火連連，並在回到休息室後向隊友、全場觀眾比出這個動作後，「敬禮」也成了全台精神指標，甚至在戰勝義大利隊後，有記者好奇詢問「敬禮」的意涵，使張育成啼笑皆非。
不過，當場景從洲際棒球場轉到B組東京巨蛋，捷克日本戰中，當捷克上到壘包，跑者也將手舉起來，向休息室「敬禮」，畫面與張育成敲安、開轟時所比出的動作如出一轍，讓網友不禁推測，靈感正是來自這幾天的中華隊。
賽前，捷克就因隊內成員來自各行各業而頗受關注，如今又多了「敬禮」的共同點，讓台灣球迷再度將眼光放在這支歐洲球隊上。
チェコが得点した時のパフォーマンスが陽気すぎて推せる#WBC pic.twitter.com/zt7ZEd0tXo— すぎ (@dsugi63) March 11, 2023
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