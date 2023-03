經典賽／K湯弟首打席砲轟衛冕軍美國 英國隊友為他加冕！

在勇士球星湯普森(Klay Thompson)出戰公鹿隊同時,弟弟T.湯普森(Trayce Thompson)也正代表英國隊,在經典賽對陣強敵美國隊,不僅如此,他還在首打席中揮出全壘打,被隊友「加冕為王」。

T.湯普森目前為道奇隊效力,上季繳出13轟、長打率破五成的表現,也讓因爸爸出身,而有資格披上英國戰袍的他入選國家隊,並在首戰面對美國的比賽扛下第二棒任務。首個打席,面對紅雀老將韋恩萊特( Adam Wainwright)的一計變化球,T.湯普森大棒一揮將球轟出中左外野,形成一支陽春砲。

T.湯普森在回到休息室後受隊友加冕。 截自《The Sporting News》推特

跑回休息室後,T.湯普森的隊友走向前,為他戴上皇冠、披上披風,將這名為球隊首開紀錄的英雄奉為「國王」。另外,根據記者蘭絲(Sarah Langs)T.湯普森為第十一位生涯首次踏上經典賽打擊區即開轟的球員。

英國本屆一路從資格賽闖入正賽,目前仍和美國激戰中,尋求小組賽首勝。

BASEBALL IS THE BEST https://t.co/fdNYUSHy8F