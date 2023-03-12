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經典賽／K湯弟首打席砲轟衛冕軍美國 英國隊友為他加冕！
在勇士球星湯普森（Klay Thompson）出戰公鹿隊同時，弟弟T.湯普森（Trayce Thompson）也正代表英國隊，在經典賽對陣強敵美國隊，不僅如此，他還在首打席中揮出全壘打，被隊友「加冕為王」。
T.湯普森目前為道奇隊效力，上季繳出13轟、長打率破五成的表現，也讓因爸爸出身，而有資格披上英國戰袍的他入選國家隊，並在首戰面對美國的比賽扛下第二棒任務。首個打席，面對紅雀老將韋恩萊特（ Adam Wainwright）的一計變化球，T.湯普森大棒一揮將球轟出中左外野，形成一支陽春砲。
跑回休息室後，T.湯普森的隊友走向前，為他戴上皇冠、披上披風，將這名為球隊首開紀錄的英雄奉為「國王」。另外，根據記者蘭絲（Sarah Langs）T.湯普森為第十一位生涯首次踏上經典賽打擊區即開轟的球員。
英國本屆一路從資格賽闖入正賽，目前仍和美國激戰中，尋求小組賽首勝。
BASEBALL IS THE BEST https://t.co/fdNYUSHy8F— Sarah Langs (@SlangsOnSports) March 12, 2023
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