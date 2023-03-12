經典賽／「國軍部長」張育成瘋狂表現 國軍媒體也「敬禮」

張育成本屆經典賽表現精彩，也讓賽前被戲稱為「二兵」的他一口氣晉升「國防部長」，且不僅球迷，如今就連官方機構《國防部軍事新聞通訊社》都向這位台灣英雄敬禮。

在前兩天面對義大利隊、荷蘭隊比賽中，張育成分別以兩分砲及大滿貫逆轉戰局，除了全壘打外，他也透過安打與保送屢屢攻佔壘包，充分扮演第四棒角色。截至今日，張育成在三場比賽中，繳出12打數六支安打的成績。

世界棒球經典賽今天在台中洲際棒球場舉行中華對決荷蘭的比賽，球迷慶祝張育成滿貫炮。記者黃仲裕／攝影

如此發揮，扭轉了張育成賽前因婉拒徵招，而被冠上的「二兵」封號，不僅在對陣義大利後升階「國防部長」，部分球迷更在昨日賽後，稱他為「三軍統帥」、「國姓爺」。不僅如此，《國防部軍事新聞通訊社》也在中華隊拿下第二勝後，於臉書粉專貼文寫道，「團結一心，永不放棄！」並「向中華隊致敬」，也有趣地在後方備註，「國防部長仍堅守崗位」，還在貼文最後，特別將張育成和陸軍、海龍蛙兵等單位放在標籤中。

擊敗荷蘭後，中華隊目前以二勝一負，與荷蘭並列分組第一，但仍需在今日中午12：00戰勝古巴隊，才可以得到前往日本參與八強的機會。

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