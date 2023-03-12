經典運彩／英國多名球員效力美職體系不能小覷 推對決美國受讓

【文／運彩貓堯舜魚湯】

2023世界棒球經典賽分組預賽 英國 vs. 美國

比賽時間: 3/12 10:00

世界棒球經典賽C組預賽第二戰，將由英國對戰地主美國，英國好不容易從資格賽搶下正賽門票，美國則是上屆冠軍，努力尋求衛冕。

本場賽事由英國先攻，美國後攻，英國由Vance Worley先發，具有大聯盟資歷，去年效力獨立聯盟；美國派出大聯盟級的Adam Wainwright，去年在紅雀隊的成績11勝12敗ERA3.71。

美國此次陣容堪稱史上最豪華，尤其打擊部分更是星光熠熠，英國相較之下雖然相形失色，但有多位球員在美國出生，並效力美職體系，其中包含道奇隊的K湯弟，在美國勢必讓分的情形下，堪稱美國傭兵隊的英國仍舊不能小覷，非常有咬盤的機會。

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