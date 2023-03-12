經典運彩／韓國青黃不接 捷克有機會咬盤推受讓

【文／運彩貓堯舜魚湯】

2023世界棒球經典賽分組預賽 捷克 vs. 韓國

比賽時間: 3/12 11:00

捷克對戰地主日本雖然差點被扣倒，但在第三局之前一度領先日本，可謂雖敗猶榮，其中先發投手更是解決大聯盟等級的Lars Nootbaar及大谷翔平，並化解滿壘失分危機，表現令人為之一亮。韓國則是接連敗給澳洲和日本，目前尚未開胡，面臨淘汰邊緣，已經沒有退路。

本場賽事由捷克先攻，韓國後攻，捷克由左投Lukas Ercoli先發，過去在國際賽對戰韓國皆有失分記錄，不是很理想；韓國派出朴世雄，去年在韓職樂天巨人成績10勝11敗ERA 3.89。此外，韓國休兵一天，投手理論上可獲得較充分的休息，反觀捷克前晚才剛跟日本交戰，隔天中午馬上就要對戰韓國，投手戰力可能會較為吃緊。再比較兩隊陣容，韓國由大聯盟和韓職球員組成，屬於職業層級，捷克則是有醫生、地理老師、分析師、消防員入選名單，堪稱斜槓隊，實在是非常神奇的組合。

雖然捷克戰力乍看之下沒有韓國完整，且捷克世界排名第15也不如排名第4的韓國，賽程也對韓國有利，但預賽打到現在，捷克打擊發揮得蠻不錯，投手群在前段也能有一定的壓制力，反觀韓國棒球近年來似乎有退步的跡象，即使打擊仍有威脅性，陣容卻陷入青黃不接的窘境，本屆經典賽投手表現更是荒腔走板，在韓國很大機率仍是讓分方的情況下，捷克非常有咬盤的機會。

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