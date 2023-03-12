經典運彩／荷蘭得分效率高 推對決義大利讓分過盤

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荷蘭得分效率高。 美聯社
荷蘭得分效率高。 美聯社

【文／運彩貓小亨利】

2023世界棒球經典賽分組預賽 荷蘭 vs. 義大利

比賽時間: 3/12 19:00

荷蘭輸給中華，雖然只打出6支安打但也得了5分效率也蠻高的，只能說地主加油氣勢幫助中華不少，且該把握的得分機會剛好中華都有把握。

荷蘭若明天直接贏球就3勝1敗直接晉級，但是輸了中華如果又贏又要比失分率，所以贏球動機還是很強烈，這兩隊明日一有狀況換投應該都很快，派誰先發應該都不是重點。

義大利0:2輸給巴拿馬，一分未得遭遇2連敗對士氣很傷，義大利投手也許小勝荷蘭一些，但荷蘭打線排開真的贏過義大利不少，終究還是打擊定勝負，加上荷蘭本場是客隊，要過讓分盤有九個半局的機會，推薦荷蘭隊讓分過盤。

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國際推薦：荷蘭讓分過盤

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