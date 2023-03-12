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經典賽／311紀念日佐佐木飆速164 日本3連勝先闖8強

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
日本隊11日出戰捷克的先發投手佐佐木朗希。路透
日本隊11日出戰捷克的先發投手佐佐木朗希。路透

本屆世界棒球經典賽最被看好的球隊之一，日本隊在預賽展現王者之姿，昨晚在佐佐木朗希豪爽的投球表現率領下，以十比二擊敗捷克隊，拿下三連勝取得經典賽第一張八強門票，今晚對決澳洲隊則是分組第一之爭。

佐佐木朗希開賽第一球直接投出一六二公里，引起現場驚呼，全場最快來到一六四公里，距離個人最佳、追平日本投手紀錄的一六五公里只差一公里。

佐佐木朗希的球速令捷克打者頻頻揮空，投到三點二局，才因六十六球超出用球數限制強制退場，單場八次三振寫下本屆賽會至今為止最多，被敲兩支安打，另有三次四死球，僅失一分非責失，以廿一歲又四個月之齡，成為日本隊史最年輕的經典賽勝投投手。

日本隊打線全場猛敲十一支安打給予支援，三局下吉田正尚二壘打加上山田哲人安打，一口氣取得三分，將比數反超，四局下四分攻勢擴大領先，其中大谷翔平的二壘打有一分打點，還盜上三壘，並靠吉田正尚的高飛犧牲打可再添一分。

佐佐木朗希表示，能在滿場的東京巨蛋投球，感覺非常開心，但全場保送有點多，是靠指叉球才能減少失分，能夠在這天登板對自己別具意義，「非常感謝今天能夠站上投手丘。」

二○一一年的日本三一一大地震，當時九歲的佐佐木朗希失去父親及祖父母，十二年過去，佐佐木朗希以頂級投手之姿在國際賽場活躍，被排在三月十一日登板先發，故鄉岩手縣為他組織應援團，透過電視全心加油。

經典賽 佐佐木朗希 吉田正尚 大谷翔平 山田哲人 WBC風雲

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