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經典賽／陳仕朋先發 9壯士抗古

聯合報／ 記者陳宛晶／台中報導
陳仕朋。圖／中華職棒聯盟提供
陳仕朋。圖／中華職棒聯盟提供

中華隊能不能前進東京，命運交到左投陳仕朋手中，今天將面對「紅色閃電」古巴隊先發，加上「月月」在內九名投手待命全力搶勝；對手古巴隊則是推出樂天桃猿隊的新洋投雷法。

中華隊手中有三位先發投手可以出牌，雖然江少慶、王維中在前天登板的使用球數可在今天「回血」完畢，重新回到可出賽投手名單中，中華隊仍決定推出尚未出賽的新鮮手臂、富邦悍將隊左投陳仕朋。

廿五歲的陳仕朋在去年中職例行賽繳出八勝六敗、防禦率二點六九佳績，為悍將隊內成績最好的本土先發，投進經典賽中華隊，這是他生涯首度參戰一級國際賽事。

陳仕朋在中華隊的前兩場比賽都先發曾出現在牛棚熱身，但最終並未上場。更重大的責任落在他的身上。中華隊昨天賽後公布先發投手，確定由陳仕朋扛下重任，他在集訓期間才剛迎接第一胎報到，期待「生子後」的好運轉化為一場好投。

經典賽設有投手用球限制，隔場限制的部分有兩道門檻，超過卅球要休一天，超過五十球要休四天。中華隊今天將有胡智爲、黃子鵬吳哲源陳冠宇宋家豪無法出賽，剩下九投應戰。

古巴隊同樣帶十四位投手，在分組賽已曾先發出賽的羅德里奎茲、伊萊斯，都用滿單場限制的六十五球才退場，預賽已經無法再上；前役雖有兩位投手用超過卅球，但昨天賽程休兵一天，今天出賽不受影響，古巴合計十二名投手可用。

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