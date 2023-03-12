經典運彩／古巴火力強、中華投手壓制不易 推大分

【文／運彩貓小亨利】

2023世界棒球經典賽分組預賽 中華 vs. 古巴

比賽時間: 3/12 12:00

中華隊9比5擊敗荷蘭，要晉級明天只能打敗古巴，還有輸了古巴且義大利擊敗荷蘭，到時候五隊戰績都同為2勝2敗，就得比較5隊的失分率，取前2晉級八強，但第一戰中華對上巴拿馬失了12分所以比失分率對中華相當不利。

中華隊這三場打線勢不可擋，但今天晚場接明日午場相當不利，且中華隊過去午場的比賽都表現不是太好，古巴上場對巴拿馬打擊有發揮打下13分，中華隊的投手要壓制下來也並不容易，外加還有主審這種不安定因素，推薦全場大分過盤。

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