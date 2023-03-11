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經典運彩／哥倫比亞仍先攻力拚咬住比分 對墨西哥推受讓過關
【文／運彩貓堯舜魚湯】
2023世界棒球經典賽分組預賽 哥倫比亞 vs. 墨西哥
比賽時間: 3/12 03:30
世界棒球經典賽C組預賽即將在美國鳳凰城大通銀行球場開打，由哥倫比亞與墨西哥揭開序幕，兩隊在上屆處於不同分組，但皆在首輪就出局，這次捲土重來，並被分到同組，從未對戰過的兩隊，令人好奇會上演甚麼樣的戲碼。
本場賽事由哥倫比亞先攻，墨西哥後攻，兩隊皆派出大聯盟等級的先發投手，哥倫比亞由Nabil Crismatt上陣，去年在教士隊繳出5勝2敗ERA 2.94的成績，多是擔任中繼角色；墨西哥則是派出Julio Urias，目前已是道奇隊王牌投手，去年有著17勝7敗ERA 2.16的成績，表現十分穩定出色。
兩隊陣容皆由美職體系球員為主體，只是墨西哥的大聯盟球員比哥倫比亞還要多，且墨西哥的世界排名第5也比哥倫比亞第11還要前面，盤口上墨西哥也讓到3+45的深度，但哥倫比亞仍有一定的戰力，加上處於先攻，有機會力拼咬住比分。
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