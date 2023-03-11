經典運彩／多明尼加、委內瑞拉兩隊先發水準夠 推薦上半場小分過盤

【文／運彩貓小亨利】

2023世界棒球經典賽分組預賽 多明尼加 vs. 委內瑞拉

比賽時間: 3/12 08:00

委內瑞拉派出Martin Perez先發，2022賽季在遊騎兵繳出12勝8敗自責分率2.89的成績。多明尼加則派出Sandy Alcantara先發，2022年獲得國聯賽揚獎的殊榮，成績14勝9敗自責分率2.28。

打線部分兩隊幾乎完全是大聯盟選手，且幾乎都是明星等級，投手部分委內瑞拉有六位小聯盟體系，多明尼加只有一位，兩位先發水準都非常夠，加上又首場比賽，前半段應該很難拿分，推薦上半場小分過盤，副推全場小分過盤

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國際盤推薦：上半場小分、全場小分

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