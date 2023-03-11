快訊

經典賽／吳哲源好投、張育成滿貫 中華隊9：5抗荷續命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽／吳哲源好投、張育成滿貫 中華隊9：5抗荷續命

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
世界棒球經典賽今天在台中洲際棒球場舉行中華對決荷蘭的比賽，中華隊第七棒陳傑憲回壘得分後，與隊友慶祝。記者黃仲裕／攝影
世界棒球經典賽今天在台中洲際棒球場舉行中華對決荷蘭的比賽，中華隊第七棒陳傑憲回壘得分後，與隊友慶祝。記者黃仲裕／攝影

2023世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，中華隊以9：5擊敗荷蘭隊，賽後球員在場中相擁慶祝。記者余承翰／攝影
2023世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，中華隊以9：5擊敗荷蘭隊，賽後球員在場中相擁慶祝。記者余承翰／攝影
沒有退路的一戰，中華隊贏得強勢！張育成的滿貫砲一棒帶動氣勢，第2到4局攻勢一波接一波，終場以9：5賞給荷蘭隊本屆賽會第一敗，中華隊在世界棒球經典賽A組握有2勝1敗，保有明天擊敗古巴就能自力晉級8強的機會。

中華隊由黃子鵬先發，與捕手吉力吉撈．鞏冠的搭配在1局上跌跌撞撞，被敲2安打之餘，還罕見出現2球捕逸，鞏冠面對本壘上方的界外飛球也漏接，讓球迷看了驚心動魄，好在並未讓亂流釀成大局，黃子鵬此役先發2.2局失2分。

中華隊在1到3局都出現滿壘的機會，首局鞏冠錯過將功折罪機會，打向右外野遭到接殺。中華隊第2局沒再中「滿壘計」，林立敲出安打、先追平戰局，荷蘭換投雖面對林子偉抓下出局數，張育成仍在下一打席給予重傷害，一棒炸裂滿貫砲。

中華隊打線持續攻城掠地，第3局江坤宇在滿壘時先以高飛犧牲打建功，鄭宗哲偷點出內野安打，再添1分打點，第4局雖在本壘攻防的不利判決下少拿1分，陳傑憲的三壘打、帶有1分打點，持續重擊荷蘭。

荷蘭雖在比賽後段搶攻，第8局以2保送、2安打追回2分，第9局出現陽春砲，但中華隊也在8局下江坤宇二壘打、林立一壘打串聯追加分數，不讓荷蘭燃起反撲氣燄。

黃子鵬投不滿3局退場，吳哲源接手封鎖荷蘭打線，中繼4.1局共用60球，僅被敲出1安打、無失分，表現近乎完美，也是此役的勝利投手，跟進前一戰呂彥青的腳步，都以中繼好投為中華隊搶勝。

中華隊敲出11支安打，除了張育成貢獻滿貫砲外，林立也有3安打、2分打點，目前3戰敲出7安、打擊率5成都是陣中第一。

2023世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，中華隊張育成2局下敲出滿貫全壘打。記者余承翰／攝影
2023世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，中華隊張育成2局下敲出滿貫全壘打。記者余承翰／攝影
2023世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，中華隊吳哲源（左）好投，張育成（右）給予肯定。記者余承翰／攝影
2023世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，中華隊吳哲源（左）好投，張育成（右）給予肯定。記者余承翰／攝影
2023世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，中華隊張育成（中）2局下敲出滿貫全壘打。記者余承翰／攝影
2023世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，中華隊張育成（中）2局下敲出滿貫全壘打。記者余承翰／攝影

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲 黃子鵬 林立 張育成 陳傑憲 林子偉 呂彥青 鄭宗哲

延伸閱讀

經典賽Live／張育成滿貫砲9:5打下荷蘭取第二勝 明拚前進東京門票

經典賽／中華隊勝義大利 立委陳瑩：這是原住民的驕傲

經典賽／被台式應援「驚嚇」 義教頭：張育成那一轟改變局勢

經典賽／連外媒都好奇敬禮手勢由來 張育成一言難盡

相關新聞

經典賽／吳哲源好投、張育成滿貫 中華隊9：5抗荷續命

沒有退路的一戰，中華隊贏得強勢！張育成的滿貫砲一棒帶動氣勢，第2到4局攻勢一波接一波，終場以9：5賞給荷蘭隊本屆賽會第一...

經典賽／王者日本！3連勝晉八強 佐佐木朗希311奪勝投

日本雙星今天以不同方式幫助球隊，佐佐木朗希先發3.2局，球速飆到164公里，專心打擊的大谷翔平敲出擊球初速190公里的二...

經典賽／本壘攻防「吃」掉1分 餅總淡定、球迷幫比割喉手勢

中華隊今天出戰荷蘭隊，打線攻勢凌厲，第4局在本壘攻防戰中硬生生少了1分，總教練林岳平上場與主審爭論，神情還算淡定，倒是看...

經典賽／任務再度完成！張育成炸裂滿貫砲一棒超前荷蘭

又是張育成！中華隊今天出戰荷蘭隊，1：1平手局面，張育成在第2局滿壘炸裂滿貫砲，本屆賽事第二度開轟，再度讓洲際棒球場為他...

經典賽／中華新二游有特色 吳念庭：他們是阿坤跟宗哲

中華隊新一代二游組合成形，二壘鄭宗哲、游擊江坤宇的搭配在本屆經典賽為團隊找到穩定力量，三壘手吳念庭在球場第一排看這對內野...

經典賽／重逢波賈茲收到「禁轟令」 林子偉笑笑婉拒

洲際棒球場今天上演台荷之戰，林子偉與昔日紅襪隊友波賈茲（Xander Bogaerts）重逢，一碰面先提醒彼此今天不可以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦