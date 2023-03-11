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經典賽／韓媒算出韓國最後晉級機會 只能寄望捷克了
經典賽B組今天澳洲提前七局扣倒中國後，中國確定出局，而澳洲與日本並列2勝領先，韓聯社在這場比賽之後計算韓國最後的晉級機會，雖機會渺茫，但一切就只能靠捷克了。
依照韓聯社計算，中國3連敗淘汰之後，澳洲剩下與明天日本與後天捷克兩場比賽，這兩場比賽，澳洲都要輸球，而今天休兵的韓國，剩下明天對捷克及後天對中國。關鍵在於澳洲兩場都要吞敗、而韓國兩場都要取勝，如此一來，日本4勝晉級，韓國、澳洲、捷克三隊2勝2負並列，由於這三隊互有勝負，比較決出另一支晉級隊伍。
比較方式是先比較三隊之間比賽的失分率（總失分／總防守局數）、如果失分率相同再比較自責分率(總自責分／總防守局數)、如果自責分率還是相同最後比較團隊打擊率，如果三種方式都還是一樣，將會採抽籤決定。
總之，韓聯社結論就是一切要寄望捷克，除了韓國要大比分打敗捷克外，關鍵還要希望捷克大比分打敗澳洲，這樣韓國才有晉級的一線希望。
目前戰績韓國是輸澳洲一分，所以捷克若能大比分打敗澳洲，是韓國希望之所寄。只是目前各界看捷克戰力，恐怕遠遠不及澳洲，所以韓國要晉級真的只能求神拜佛，澳洲在後天狀況奇差無比才有可能。
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