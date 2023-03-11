經典賽／巴拿馬預賽2勝2敗 教頭：以球隊為榮

巴拿馬隊過去在經典賽沒有勝場，此屆預賽首戰擊敗中華隊、拿下隊史首勝，今天以2比0擊敗義大利，預賽戰績2勝2敗，是否晉級要看其他球隊比賽結果，總教練歐提茲表示「以球隊表現為榮」。

2023年世界棒球經典賽巴拿馬隊8日首戰與中華隊交手拿下隊史經典賽首勝，接著1比3不敵荷蘭隊，昨天4比13不敵古巴隊，今天再擊敗義大利隊，預賽4戰全數打完戰績2勝2敗，保有晉級機會。

巴拿馬隊總教練歐提茲（Luis Ortiz）表示，球隊的表現很優異，也以球員為榮，「來到這裡參加經典賽，希望大家改變對於巴拿馬棒球的想法、我們也證明了這一點」。

巴拿馬隊今天比賽靠著拉莫斯（Jose Ramos）單場2安、2局敲出陽春砲，阿拉烏斯（Harold Arauz）先發投4局僅被敲出2支安打，投出3次三振、1次保送、好投壓制，順利拿下勝利。

歐提茲表示，今天的表現符合教練團的期望，教練團一直很信賴球員，這支球隊是一支可投、可打的球隊，比賽中的任何事情都可以做到，「我們很希望可以取得複賽門票，但還是要等待其他球隊對戰的結果。」

巴拿馬隊預賽賽程已經打完，被問起明天的規劃，歐提茲表示，球員們已經開始問幾點要練習，「我們還是規劃讓球隊練習，會來到球場，稍微練習、跑一下，等待明天比賽的結果」。

udn討論區