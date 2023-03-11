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經典賽／波多黎各球迷集氣 192名男子染髮創紀錄

中央社／ 聖胡安10日綜合外電報導
波多黎各球迷集氣，192名男子染髮創紀錄。 美聯社
波多黎各球迷集氣，192名男子染髮創紀錄。 美聯社

波多黎各今天打破染髮人數最多的金氏世界紀錄，有192名男子將頭髮染成金色以支持球隊在世界棒球經典賽中奪冠。2013年與2017年，波多黎各在經典賽中都是以亞軍作收。

美聯社報導，2017年世界棒球經典賽（WBC）前，波多黎各隊員開玩笑把頭髮染成金色，沒想到在波多黎各全境掀起染髮熱潮，藥妝店與美容用品店的染髮劑賣到斷貨。

經典賽通常每4年舉行一次，但是因為疫情讓本屆賽事晚了2年，所以經過6年沒比賽、沒染髮、沒有加油聲的情況下，許多波多黎各人急切想知道這種染髮助陣的傳統是否能持續。

波多黎各人大多數是黑色或深棕色頭髮，球員今年延續了這項染髮傳統，民眾也再次將頭髮染成淡金黃色或是棕黃色，甚至把頭髮與鬍鬚染成褐橘色，以表達支持。

攝影師卡米洛（Miguel Rodríguez Camilo）是今天出現在大規模染髮活動中的200多名男子之一。他在等待染髮時表示，「金髮愈多，族群就愈團結。」不過有些人的染髮因各種原因未獲金氏世界紀錄承認，包括沒有依規定拍下「染髮前」照片。

金氏世界紀錄認證官拉米雷斯（Natalia Ramírez）指出，有少數人被取消資格，因為他們本來就是白髮或灰髮。「如果真的看不到顏色改變，那就不算數。」

今年波多黎各隊員的頭髮差一點換成了另一種顏色。有人說要染成藍色，不過紐約大都會隊游擊手林多（Francisco Lindor）在最近一場記者會上說，「有些男孩會害羞」。

然而，底特律老虎隊游擊手巴艾茲（Javier Báez）就在IG上發布了一張新染金髮的照片，林多表示「這樣就對了」。

這一次球隊做好了準備，請來5名理髮師與染髮師來完成任務，而2017年只有1名理髮師兼染髮師。波多黎各當地一所大學還帶來79磅染劑來協助完成今天的染髮活動。

金髮力量是否會轉化為勝利還有待觀察。波多黎各在本屆經典賽的第一場賽事將是明天出戰尼加拉瓜，後天對手則是委內瑞拉。

波多黎各球迷集氣，192名男子染髮創紀錄。 美聯社
波多黎各球迷集氣，192名男子染髮創紀錄。 美聯社

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