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經典運彩／荷蘭少見大量取分 中華隊精銳盡出看好小分
【文／運彩貓小亨利】
2023世界棒球經典賽分組預賽 荷蘭 vs. 中華隊
比賽時間: 3/11 19:00
中華今天打線打了十一分，初盤大小從8.5一路開到快10.5，明天大分應該依舊熱門。
投手調度的部分，應該也是黃子鵬能吃到四局就盡量吃，也不用考慮對古巴那場的調度，能上的都應該上，只要不要再讓鄧愷威上來敗分就好。
荷蘭先發Lars Huiger在荷蘭聯賽連五年防禦力不到2，去年94局自責分會員0.86，而且幾乎沒啥實戰影片可以參考，中華隊對於這種類型的投手應該比較難複製今天的表現。
荷蘭隊連兩場都小分，打擊常常靠全壘打取分，也沒有持續安打串聯大量取分，在大分熱門的情況下可以等到盤口持續上升再來進行小分的投注，推薦小分過盤。
運彩貓小亨利推薦
運彩推薦：10.5小分
國際盤推薦：11-25小分
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