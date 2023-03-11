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經典運彩／日本讓分太巨大 看好首戰奪勝的捷克受讓咬盤

聯合新聞網／ 運彩貓／提供
日本展現無懈可擊的攻擊火力，但國際賽要大贏對手仍不容易，看好捷克在讓分保護下過盤。 歐新社
日本展現無懈可擊的攻擊火力，但國際賽要大贏對手仍不容易，看好捷克在讓分保護下過盤。 歐新社

【文／運彩貓堯舜魚湯】

2023世界棒球經典賽分組預賽 捷克 vs 日本

比賽時間: 3/11 18:00

捷克與日本皆在同天拿下勝利，捷克藉由九局上的三分砲逆轉戰局，成功拿下經典賽首勝；日本對戰宿敵韓國，雖然前面處於落後局勢，卻依舊展現堅強的戰力，最終打爆韓國，取得本屆經典賽二連勝，兩隊目前士氣想必都非常高昂，加上又是相對陌生的交戰組合，令人期待彼此對決會擦出甚麼樣的火花。

本場賽事由捷克隊先攻，地主日本隊後攻，日本公布先發投手由「令和怪物」佐佐木朗希上陣，去年在日職羅德隊繳出9勝4敗ERA 2.02的成績，不僅球速屢屢飆破紀錄，為日本火球男代表，甚至還投出完全比賽，表現相當令人驚艷。至於捷克則可能派出Ondrej Satoria應戰，另捷克尚有醫生、地理老師、分析師、消防員入選名單，堪稱斜槓隊，真的是非常神奇！

對於佐佐木朗希，3/11是個特別的日子，在這天先發有著重大的意義，但或許也會因此造成心理的壓力，加上年紀又輕，遇到一級國際賽事難免緊張，去年在巨蛋球場表現也不如有風勢助長球威的主場，且捷克獲得首勝士氣大振，打擊發揮得很不錯，日本讓分肯定還是會讓蠻深，捷克有機會力拼咬盤。

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