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經典賽／韓國「東京惡夢」2連敗 教頭承認換投時機晚了

中央社／ 台北11日電
韓國隊總教練李強喆接受韓媒訪問時，談到對日戰敗原因時表示，比賽前半段雖有贏球機會，但換投時機晚了。 法新社
韓國隊總教練李強喆接受韓媒訪問時，談到對日戰敗原因時表示，比賽前半段雖有贏球機會，但換投時機晚了。 法新社

世界棒球經典賽（WBC）韓國隊昨天4比13慘敗給日本隊，韓國媒體紛以「東京慘案」、「東京惡夢」等下標；韓媒也關心「東亞棒球三國志」之一的台灣隊昨天逆轉勝義大利隊。

WBC的B組預賽在日本東京舉行，包括日本隊、韓國隊、澳洲隊、捷克隊及中國隊，賽事開打前外界看好B組會由日本及韓國晉級複賽，但韓國9日以7比8爆冷輸澳洲，其中球員姜白虎敲安打後做慶祝動作時離壘被觸殺，引起軒然大波；昨天韓國國民最關注的「韓日戰」又以4比13敗陣，苦吞2連敗。

賽後有韓國媒體以「澳洲戰衝擊敗、日本戰慘敗，2023WBC東京惡夢」下標，還有「東京慘案」等。一篇報導指出，韓國球員在國際競爭力大幅下降是殘酷事實，特別是投手，不像過去有朴贊浩、柳賢振或吳昇桓等國際賽經驗豐富的球員。

韓國隊總教練李強喆接受韓媒訪問時，談到對日戰敗原因時表示，比賽前半段雖有贏球機會，但換投時機晚了，「我的心態轉換失敗了」。至於韓媒指責投手群，李強喆說，這些年輕投手都是好選手，只是經驗不多、沒能發揮出來，下次如果有機會，一定會表現更好。

他說，在剩下可運用的投手中，會盡力活用，「我們還沒有結束」，會盡全力比接下來的賽事。

韓國明天交手捷克，13日對戰中國。

有韓媒曾分析這次WBC「東亞棒球三國志」韓國、日本及台灣戰力，台灣雖與另兩國分在不同組，但韓媒仍關心台灣在A組戰況；多篇媒體報導台灣逆轉勝義大利，特別關心曾效力韓國職業棒球NC恐龍隊的左投王維中，並注意到開轟的球員張育成繳出優秀表現，點出目前A組預賽處於「混沌」狀態。

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