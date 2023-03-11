經典賽／「台式應援」引美媒瘋轉 見這幕嘆：美國球迷最無聊

世界棒球經典賽中華隊昨日對戰義大利，打擊表現佳，最終打出逆轉勝，全場球迷瘋狂，不過，義大利隊表現也值得讚許。YouTube「徐潭雅TANYA」近期更新影片，分享她老公徐志維Joe在義大利隊擔任教練的過程，兩人入住飯店後，也對台灣的用心安排相當經驗。

2023-03-11 09:51