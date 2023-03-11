經典賽／311地震12週年 受災戶佐佐木朗希先發戰捷克

世界棒球經典賽預賽B組地主隊日本隊今天將對上捷克隊，推出「令和怪物」佐佐木朗希登板先發，且今天剛好是311大地震12週年，對受災戶佐佐木朗希來說更是重要的一天。

日本隊在9日首戰推出大谷翔平展現「二刀流」，最後率隊以8比1擊敗中國隊；昨天日本隊以13比4擊敗韓國隊，奪下2連勝。日本隊今天要在東京巨蛋對戰捷克隊，預定由佐佐木朗希先發主投。

對於佐佐木朗希來說，3月11日是個特別的日子，日本2011年311大地震，當時才9歲的佐佐木朗希失去了父親及祖父母，之後他隨著媽媽搬到岩手縣大船渡市居住。

過了12年，佐佐木朗希已成長為日本頂級投手；他去年曾以20歲又5個月的年紀投出完全比賽，是日職史上最年輕達成這項紀錄的保持人。佐佐木朗希昨天接受日本媒體訪問時表示，「繳出活躍表現就是最大的回報，會為了球隊盡最大的努力。」

在這個曾經傷心的日子將登板先發主投，佐佐木朗希出演日本電視節目時說，「經過時間流逝，會漸漸忘記。棒球也是，輸掉比賽那種遺憾的心情也會漸漸忘記，但重要的是我們如何看待它。」

佐佐木朗希在4日對上中日龍的熱身賽中，先發3局無失分，超過160公里以上的火球連發，最快飆出165公里球速，刷新個人生涯最速紀錄，也追平大谷翔平的日本紀錄。

對於今天的比賽，佐佐木朗希說，「最重要的就是要贏球，比起內容，結果更重要。」

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