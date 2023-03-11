經典運彩／打線定勝負！ 推薦義大利勝巴拿馬讓分過盤
【文／運彩貓小亨利】
2023世界棒球經典賽分組預賽 巴拿馬 vs. 義大利
比賽時間: 3/11 12:00
巴拿馬第一場靠著中華隊大有問題的調度才得那麼多分，面對荷蘭完全被壓制，而面對古巴則無法有效把握幾個製造大局擴大領先的機會，然後投手一局爆慘遭逆轉。
義大利雖然輸給中華，但至少打線發揮的不錯，只是中華隊真的串聯相當好有把氣勢打出來。
巴拿馬目前晉級的可能性已經不高，兩隊投手戰力差不多，但打線義大利還是比較突出，推薦義大利讓分過盤。
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運彩推薦：義大利 -1.5讓分
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