經典賽／韓國「東京大慘案」！韓媒翻舊帳狠批還籲看看台灣

昨（10）日棒球經典賽A組預賽台灣以11:7逆轉義大利，睽違10年奪勝振奮人心，B組預賽則上演日韓大戰，韓國終場以4:13不敵日本，韓媒第一時間紛紛以「大災難」、「慘不忍睹」、「東京大慘案」為標題報導。

《MK Sports》以「『韓國看到了嗎？』台灣對義大利逆轉勝」為題對韓國的比賽結果進行報導，文中提到上屆韓國和台灣都在第一輪分組淘汰的，時隔6年卻走上不同道路，韓國吃了2連敗，台灣卻擊敗實力堅強的對手逆轉局勢。《朝鮮日報》寫下「屈辱的敗北」，並認為韓國隊晉級機會渺茫。

不少韓媒狠批此次是「東京大慘案」，《Dailian》更細數最近年來的多次慘案，從2000年雪梨奧運奪銅牌後，韓國棒球開始在國際上展現競爭力，但3年後在日本札幌舉行的亞錦賽卻被台灣逆轉勝，又被日本完封。

2006年彷彿復活一般，在WBC經典賽闖4強，不過同年杜哈亞運原被評估為可爭取金牌，卻再度不敵台灣和日本僅獲銅牌，被稱為「杜哈慘案」。

重組後的韓國棒球，在2008年北京奧運會上奪得金牌，又在2009年經典賽奪亞軍，不過在2010年後一直未取得好成績，2013年、2017年經典賽分別發生「台中慘案」、「高尺洞慘案」，2021年東京奧運未能晉級決賽，再加上這次經典賽已經2連敗，再度發生「東京慘案」面臨被淘汰危機。

韓媒提到，韓職薪水超過10億韓元（約新台幣2553萬元）的球員很多，場上表現卻不符身價，令許多球迷相當憤怒。

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