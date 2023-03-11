快訊

經典賽／「台式應援」引美媒瘋轉 見這幕嘆：美國球迷最無聊

為何侯友宜遲不表態選總統？「黨的家務事先處理好」

獨／昔線民案宣布「三退」 黃國書曝為何2024仍想扛責任

經典賽／韓國「東京大慘案」！韓媒翻舊帳狠批還籲看看台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓隊敗給日本隊後垂頭喪氣。（美聯社）
南韓隊敗給日本隊後垂頭喪氣。（美聯社）

昨（10）日棒球經典賽A組預賽台灣以11:7逆轉義大利，睽違10年奪勝振奮人心，B組預賽則上演日韓大戰，韓國終場以4:13不敵日本，韓媒第一時間紛紛以「大災難」、「慘不忍睹」、「東京大慘案」為標題報導。

《MK Sports》以「『韓國看到了嗎？』台灣對義大利逆轉勝」為題對韓國的比賽結果進行報導，文中提到上屆韓國和台灣都在第一輪分組淘汰的，時隔6年卻走上不同道路，韓國吃了2連敗，台灣卻擊敗實力堅強的對手逆轉局勢。《朝鮮日報》寫下「屈辱的敗北」，並認為韓國隊晉級機會渺茫。

不少韓媒狠批此次是「東京大慘案」，《Dailian》更細數最近年來的多次慘案，從2000年雪梨奧運奪銅牌後，韓國棒球開始在國際上展現競爭力，但3年後在日本札幌舉行的亞錦賽卻被台灣逆轉勝，又被日本完封。

2006年彷彿復活一般，在WBC經典賽闖4強，不過同年杜哈亞運原被評估為可爭取金牌，卻再度不敵台灣和日本僅獲銅牌，被稱為「杜哈慘案」。

重組後的韓國棒球，在2008年北京奧運會上奪得金牌，又在2009年經典賽奪亞軍，不過在2010年後一直未取得好成績，2013年、2017年經典賽分別發生「台中慘案」、「高尺洞慘案」，2021年東京奧運未能晉級決賽，再加上這次經典賽已經2連敗，再度發生「東京慘案」面臨被淘汰危機。

韓媒提到，韓職薪水超過10億韓元（約新台幣2553萬元）的球員很多，場上表現卻不符身價，令許多球迷相當憤怒。

經典賽 WBC風雲

延伸閱讀

經典賽／南韓慘敗日本 韓媒：大災難、慘不忍睹

經典賽／11:7逆轉義大利 我搶下本屆經典賽首勝

蔡阿嘎化身反指標「襄蔡girl」應援經典賽：炸裂義大利

經典賽／義大利隊有台灣教練！ 俄羅斯老婆入住飯店驚艷「很用心」

相關新聞

經典賽／黃子鵬先發對荷蘭 9投手待命

中華隊昨晚以十一比七逆轉擊敗義大利隊，今晚面對荷蘭隊要由「潛水艇」黃子鵬登板延續氣勢，荷蘭隊則推出荷蘭職棒投手海格，然而...

經典賽／總有一天會為我鼓掌 「逃兵」張育成真的辦到了！

曾效力過美職印地安人隊的張育成、吉力吉撈・鞏冠，昨晚攜手扮演中華隊火力輸出，六局下張育成敲出兩分砲心想「耶，我追平了。」...

經典賽／WBC官網也懂邦村希望 稱范國宸「富邦的驕傲」

中華隊昨天以11：7擊敗義大利隊，第7局兩次代打調度都奏效是重新占得上風的關鍵，范國宸掃回勝利打點，經典賽官方網站報導中...

經典賽／義大利隊有台教練！ 俄妻婆入住飯店驚艷「很用心」

世界棒球經典賽中華隊昨日對戰義大利，打擊表現佳，最終打出逆轉勝，全場球迷瘋狂，不過，義大利隊表現也值得讚許。YouTube「徐潭雅TANYA」近期更新影片，分享她老公徐志維Joe在義大利隊擔任教練的過程，兩人入住飯店後，也對台灣的用心安排相當經驗。

經典賽／「台式應援」引美媒瘋轉 見這幕嘆：美國球迷最無聊

第5屆世界棒球經典賽A組預賽在台中洲際棒球場登場，昨（10）日台灣以11:7逆轉義大利，其中台灣球迷的熱情的「台式應援」登上許多國際版面，義大利總教練皮亞薩（Mike Piazza）更是用「驚嚇」、「震撼」來形容...

經典賽／韓國「東京大慘案」！韓媒翻舊帳狠批還籲看看台灣

昨（10）日棒球經典賽A組預賽台灣以11:7逆轉義大利，睽違10年奪勝振奮人心，B組預賽則上演日韓大戰，韓國終場以4:13不敵日本，韓媒第一時間紛紛以「大災難」、「慘不忍睹」、「東京大慘案」為標題報導...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦