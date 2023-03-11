經典運彩／中國投手進步但打擊疲軟 戰澳洲難被打爆看好小分

【文／運彩貓堯舜魚湯】

2023世界棒球經典賽分組預賽 中國 vs 澳洲

比賽時間: 3/11 11:00

中國連兩戰皆展現出韌性，第一戰跟日本鏖戰到後段才被拉開比分，第二戰對捷克差點就逆轉成功，可惜功虧一簣，賽程緊湊又連吞兩場敗仗對士氣難免有所打擊；反觀澳洲第一戰以一分之差爆冷擊敗亞洲勁旅韓國，加上韓國吞下二連敗，有望首次晉級複賽。

本場賽事由中國隊先攻，澳洲隊後攻，目前中國推測由齊鑫擔任先發投手，去年效力北京猛虎隊，也是近年亞錦賽與亞運成員。澳洲則是尚未公布先發投手，本屆陣容多以澳洲職棒成員為主，再搭配少數美職體系球員，仍有一定的戰力。

兩隊曾經在上屆預賽交手，地點同樣在東京巨蛋，當時中國慘遭澳洲11:0提前扣倒，然本次中國投手群有進步跡象，較能化解壘上危機，且打擊仍較疲軟，碰到投手戰力比捷克更強的澳洲可能更難突破，有機會開出小分。

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