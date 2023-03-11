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經典賽／義大利隊有台灣教練！ 俄羅斯老婆入住飯店驚艷「很用心」

聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯YouTuber徐潭雅的老公是義大利棒球隊教練，2人一同拍片，分享入住經典賽飯店的心得。圖擷自Youtube「徐潭雅TANYA」
俄羅斯YouTuber徐潭雅的老公是義大利棒球隊教練，2人一同拍片，分享入住經典賽飯店的心得。圖擷自Youtube「徐潭雅TANYA」

世界棒球經典賽中華隊昨日對戰義大利，打擊表現佳，最終打出逆轉勝，全場球迷瘋狂，不過，義大利隊表現也值得讚許。YouTube「徐潭雅TANYA」近期更新影片，分享她老公徐志雄Joe在義大利隊擔任教練的過程，兩人入住飯店後，也對台灣的用心安排相當經驗。

徐潭雅是俄羅斯正妹，與台灣老公Joe已結婚4年，Joe是台灣棒球教練，他一樣經營YouTube「Joe是棒球」，近期被選為義大利球隊教練，徐潭雅近期也發布影片，分享2人入住飯店的心得，她表示，2人被安排入住台中林酒店，這是她看過最漂亮的飯店，Joe也稱感覺自己就像在夢中。

俄羅斯YouTuber徐潭雅的老公是義大利棒球隊教練，2人入住時，飯店已備好棒球練習袋和伴手禮。圖擷自Youtube「徐潭雅TANYA」
俄羅斯YouTuber徐潭雅的老公是義大利棒球隊教練，2人入住時，飯店已備好棒球練習袋和伴手禮。圖擷自Youtube「徐潭雅TANYA」

2人剛踏進房間時，床上就擺了飯店準備好的棒球練習袋和伴手禮，其中練習袋內裝有小包包、拖鞋、運動袋、護腕等必備用品，伴手禮則是訂製好的台灣食品，餅乾上甚至印有世界棒球經典賽的LOGO，2人也直呼台灣的招待「很用心」。

Joe表示，他覺得自己相當幸運，可以接觸到義大利隊伍內的名人堂選手，期待看到很多厲害的球員，也已經準備很多問題，詢問對方，徐潭雅也紀錄下參與經典賽歡迎晚會的現場，只見現場採取自助式用餐，Joe也一同與俄羅斯教練團上台分享。

徐潭雅說，她和Joe會拍影片是希望岳父能看到影片，因為他現在在醫院，身體不好，透過影片，希望與他分享這份喜悅。

影片一出後，不少網友也留言稱，「義大利守備布陣太厲害了」、「今天剛看了徐教練的採訪，才知道他是義大利國家隊的教練，想不到他還有位這麼漂亮的老婆」、「男的帥女的美，希望義大利和台灣一起晉級複賽」、「義大利真的很棒這是一場互相激勵的比賽，大家都表現很好」。

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