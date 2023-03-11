經典賽／中華隊贏義大利！藍營今晚發550份雞排 時間地點看這

中華隊在世界棒球經典賽以11：7擊敗義大利隊，國民黨立委洪孟楷在臉書發文，感謝中華經典真英雄贏義大利，「發雞排啦！」宣布今晚將在新北市府中捷運站3號出口（新北戶外直播派對）發放550分雞排，今天傍晚5時50分開始發號碼牌，號碼牌全發完後，開始發雞排。

洪孟楷在臉書公布發放雞排的時間、地點，他說，「大家來領雞排、繼續為中華隊加油！（19：00繼續擊敗荷蘭！）一場一場贏，前進東京」。

時間：3/11（周六）17：50開始發號碼牌，號碼牌全發完後，開始發雞排。 地點：府中捷運站3號出口（新北戶外直播派對）。 發起人：江啟臣、洪孟楷、徐弘庭、台北市議員張斯綱、凌濤、李明賢-阿賢之聲、羅明才、葉元之．板橋、柳采葳、林德福、李明璇。

網友盛讚說到做到，紛紛留言，「雖然不可能去領，但也開心贏球」、「謝謝有你們加持，讓這場賽局更加精彩！贏得漂亮」、「出發排隊了領祭品了」。

媒體人黃揚明也在臉書公布「政壇祭品文將實現」的整理包，包括已知洪孟楷等11人雞排共550份、滿志剛的雞蛋1000顆、彰化縣政府的爌肉飯400碗、立法委員林為洲發雞排200份。

「中華隊贏球就是爽，雞排來囉」，立委林為洲也在他個人臉書公布發雞排資訊：今天上午11時，在新社保安宮（新竹縣竹北市中正西路266號）限量200份。

國民黨青工會總會長滿志剛也將發送1000顆蛋慶祝，他表示，今天上午9時在他個人臉書公布領蛋時間及地點。

世界棒球經典賽昨天在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，中華隊第三棒林子偉一局下半擊出陽春炮。記者黃仲裕／攝影

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