經典賽／存好美食地圖 鄭宗哲：想去東京

聯合報／ 記者蘇志畬／台中報導
中華隊鄭宗哲二局下擊出追平比數安打，開心振臂。 記者黃仲裕／攝影
中華隊鄭宗哲二局下擊出追平比數安打，開心振臂。 記者黃仲裕／攝影

中華隊終於拿下本屆經典賽第一勝，前進東京的希望重新燃起，接下來對荷蘭、古巴隊都贏球，就不必看別人臉色晉級，開路先鋒鄭宗哲的地圖裡儲存著多家東京美食，他說：「我真的很想去。」

面對Ａ組強敵環伺，中華隊開賽前不被看好，即便首戰輸給巴拿馬隊，中華隊的士氣沒有耗損太多，還是抱持贏球的渴望，游擊手江坤宇就說：「只要大家團結在一起，接下來比賽就不會有所畏懼。」隨著昨晚擊敗大聯盟球員滿滿的義大利隊，中華隊保住晉級複賽、前進東京的希望。

廿一歲的鄭宗哲是中華隊最年輕的野手，還在美職海盜隊小聯盟體系打拚的他，這次回台參加經典賽，用打擊、守備實力卡位先發第一棒、二壘手，對巴拿馬隊之戰就敲出三安猛打賞，對義大利隊第二局的安打更是幫助中華隊從落後到追平。

旅美這幾年，休賽季鄭宗哲都被派去中南美州打冬季聯盟，沒有自己的休息時間，「我還沒去過東京。」鄭宗哲說，這次打經典賽，他真的很希望能夠幫助中華隊一路挺進，尤其是熱愛吃拉麵的他，早已列出多家美食名店，很希望以晉級喜悅當佐料，大飽口福。

廿二歲的江坤宇第一次披上成棒國家隊戰袍，首戰也敲出兩安，與鄭宗哲共組二游搭檔，他坦言心情上是興奮，也有緊張，「看到團隊凝聚在一起，讓我更有勇氣往前，去面對其他國家。」

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