快訊

經典賽／三轟炸翻義大利 中華隊大逆轉狂迎首勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽／代打敲回勝利打點 范國宸笑稱：運氣不錯

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，中華隊范國宸七局下半代打擊出超前安。記者黃仲裕／攝影
世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，中華隊范國宸七局下半代打擊出超前安。記者黃仲裕／攝影

中華隊在世界棒球經典賽以11：7擊敗義大利隊，范國宸在7局代打敲出的超前安，成為勝利打點，他也笑稱：「還好運氣不錯。」

7局下7：7平手局面，中華隊靠著陳傑憲保送、成晉、江坤宇安打，製造滿壘局面，右打的范國宸再上場代打，完成教練團期待，從左投馬爾洽諾（Joey Marciano）手中敲出內野安打。

「還滿幸運的。」范國宸說：「上場時只要打到外野基本就有分數，遇到大場面難免緊張，但還好最後運氣不錯。」那一球打得不強，但剛好讓義大利內野手來不及守備，跑出安打。

作為板凳人選，范國宸在場邊準備時都有參考投手報告、觀察球路、擬定策略，「上去前教練叫我放輕鬆，因為當下是平手，面對大場面就照自己的節奏來，不用有壓力。」

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲

延伸閱讀

經典賽／個人國際賽首戰攻守俱佳 江坤宇：團結更有勇氣往前

經典賽／郭天信三壘打掃除罵名 中華隊熱身賽10戰全勝

經典賽／江坤宇有新搭檔 鄭宗哲傳授卡諾「一個手勢」

經典賽／中華隊先發打線出爐 江坤宇、鄭宗哲組91連線

相關新聞

經典賽／11:7逆轉義大利 我搶下本屆經典賽首勝

中華隊昨天在洲際棒球場經歷雲霄飛車般的一戰，面對義大利隊兩度落後，「福星」呂彥青登板之後，張育成第六局的追平兩分砲扮演救...

經典賽／張育成撕去「逃兵」標籤 好表現贏回掌聲

曾效力過美職印地安人隊的張育成、吉力吉撈・鞏冠，昨晚攜手扮演中華隊火力輸出，六局下張育成敲出兩分砲心想「耶，我追平了。」...

經典賽／這慶生來得挺突然 呂彥青奪勝「永生難忘」

呂彥青27歲生日當天收到最棒的生日禮物，中繼2局無失分，拿下勝投，成為史上第3人、第4人次在經典賽奪勝的中華隊投手，賽後...

經典賽／代打敲回勝利打點 范國宸笑稱：運氣不錯

中華隊在世界棒球經典賽以11：7擊敗義大利隊，范國宸在7局代打敲出的超前安，成為勝利打點，他也笑稱：「還好運氣不錯。」

經典賽／古巴醒了 逆轉巴拿馬續命

打完前五局還以二比四落後巴拿馬隊，「紅色閃電」古巴隊差一點成為本屆世界棒球經典賽第一支出局球隊，所幸火力及時復甦，暴打廿...

經典賽／日痛宰韓 捷克奪隊史首勝

世界棒球經典賽Ｂ組預賽昨晚上演日韓大戰，傳統好戲變成一場一面倒的暴打秀。吉田正尚三安打、五分打點，大谷翔平雙安、四度上壘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦