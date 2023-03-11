經典賽／代打敲回勝利打點 范國宸笑稱：運氣不錯

中華隊在世界棒球經典賽以11：7擊敗義大利隊，范國宸在7局代打敲出的超前安，成為勝利打點，他也笑稱：「還好運氣不錯。」

7局下7：7平手局面，中華隊靠著陳傑憲保送、成晉、江坤宇安打，製造滿壘局面，右打的范國宸再上場代打，完成教練團期待，從左投馬爾洽諾（Joey Marciano）手中敲出內野安打。

「還滿幸運的。」范國宸說：「上場時只要打到外野基本就有分數，遇到大場面難免緊張，但還好最後運氣不錯。」那一球打得不強，但剛好讓義大利內野手來不及守備，跑出安打。

作為板凳人選，范國宸在場邊準備時都有參考投手報告、觀察球路、擬定策略，「上去前教練叫我放輕鬆，因為當下是平手，面對大場面就照自己的節奏來，不用有壓力。」

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