經典賽／黃子鵬先發對荷蘭 9投手待命

中華隊昨晚以十一比七逆轉擊敗義大利隊，今晚面對荷蘭隊要由「潛水艇」黃子鵬登板延續氣勢，荷蘭隊則推出荷蘭職棒投手海格，然而盤點牛棚戰力，中華隊位居弱勢。

二○一九年世界十二強棒球賽，黃子鵬入選中華隊，卻一球未投就結束賽事，留下遺憾，蟄伏了四年再次參與一級賽事，他以中華職棒防禦率王的頭銜，終於要迎來登板。

然而中華隊十四名投手中，昨先發的江少慶投了四十二球、第二任王維中四十一球，還有投兩局拿下勝投的呂彥青則投了卅六球，根據用球數限制，三人都要休息一天，再扣掉首戰先發胡智爲，代表迎戰荷蘭隊投手戰力只剩十人可用。

休兵一天的荷蘭隊，牛棚戰力則幾乎是「滿血」狀態，扣掉首戰先發投手布洛克投五十八球、第二戰先發投手馬帝斯投了六十五球，都要休四天之外，其他人用球數都在五十球內。

荷蘭隊牛棚要角凱利、葛普、佛蘭拉努斯雖連兩場都上，還有波森布魯克在第二戰投超過卅球，但根據規則，休息一天就可再出賽，全隊十四個投手，有十二人可用，包括今天先發投手在內，二連勝的荷蘭只要贏球就晉級，牛棚一定傾巢而出。

本屆荷蘭隊五位現役大聯盟球員都是打者，外界評估「打優於投」，不過前兩戰對古巴、巴拿馬隊總共也只掉三分，封鎖對手的能力並不弱，總教練穆倫斯也對自家投手有信心，「我們前兩屆能打進四強，不是只靠打擊，每位選手都很重要。」

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