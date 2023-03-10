經典賽／傳統好戲變大屠殺 日本13：4虐爆南韓

世界棒球經典賽B組預賽今晚上演日韓大戰，傳統好戲變成一場一面倒的暴打秀，吉田正尚3安打、5分打點，大谷翔平雙安、4度上壘，日本武士終場以13：4電翻對手，相隔14年再度於經典賽從南韓手中打下雙位數分數。

日本以地主之姿在分組賽2連勝啟航，反觀南韓在首戰輸給澳洲後，今天再遭日本打爆，已處於0勝2敗，爭取晉級大不利。

日本此役由老將達比修有先發，投3局被敲3安打、失3分（責失2分），失分出現在第3局，先被姜白虎敲二壘打，梁義智逮中他的滑球炸裂兩分砲，上演連兩天開轟，三壘手村上宗隆的傳球失誤則讓危機持續擴大，李政厚補上安打再添1分，南韓取得3：0領先。

日本在3局下就有回應，南韓先發投手金廣鉉連兩保送開啟危機，美籍日裔的努特巴爾（Lars Nootbaar）一壘打、近藤健介二壘打各掃回1分，南韓在此時決定換下金廣鉉，元兌仁登板第一打席先故意四壞保送大谷翔平，吉田正尚補上2分打點逆轉安打。

日本的攻勢一波接一波，近藤健介敲出陽春砲，大谷翔平揮出二壘打、推進三壘後，吉田正尚的高飛犧牲打再次建功，6局持續加足馬力搶分，近藤健介在滿壘時先是以保送擠回分數，大谷翔平、吉田正尚、岡本和真都持續敲安追加分數，7局再添2分，險些就要「扣倒」南韓。

日本前一次在經典賽對南韓攻下雙位數分數，已是2009年3月7日，以14：2的差距在7局提前結束比賽。

udn討論區