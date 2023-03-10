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經典賽／古巴保生機 大聯盟好手孟卡達：大家都是明星

中央社／ 台中10日電
古巴隊蒙卡達。 擷圖自推特
古巴隊蒙卡達。 擷圖自推特

世界棒球經典賽古巴隊今天擊敗巴拿馬拿下重要勝利、保住晉級生機，古巴隊陣中大聯盟選手孟卡達3安4打點、表現亮眼，孟卡達表示，球隊中每個人都是關鍵，「大家都是明星」。

世界棒球經典賽Ａ組預賽，古巴隊今天賽前吞下2連敗，今天與巴拿馬交手以13比4拿下首勝，避免提前被淘汰，陣中美職大聯盟好手孟卡達（Yoan Moncada）單場5打數敲出3支安打，貢獻4分打點，打擊表現亮眼。

孟卡達表示，今天上場就是想辦法做到該做的事、把球打出去，預賽前2場比較可惜沒有好的表現，但球員們每天都抱持積極的態度全力以赴。

孟卡達也提到，雖然預賽吞下2連敗，但不會因此感到挫折，就算輸球也不應該責怪任何人導致球隊輸球，到球場就是鬥志高昂、就是想要來贏球的，態度沒有任何改變、努力贏下每一場比賽。

外界焦點放在古巴隊陣中大聯盟資歷球員身上，但孟卡達直言，球隊中的每個人都是關鍵，大家都是職業選手，只是在不同的地方打球，「這不代表我們球隊有誰是明星、誰不是明星，我們每個人都是明星，也知道該扮演什麼角色。」

古巴隊預賽前3戰打完戰績1勝2敗，12日最後一戰將與地主中華隊交手，孟卡達也提到，知道中華隊的球員大家都很有水準。

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