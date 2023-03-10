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經典賽／古巴搶勝保生機 教頭盼最終戰對中華再奪勝

中央社／ 台中10日電
古巴今天打敗巴拿馬。 歐新社
古巴今天打敗巴拿馬。 歐新社

世界棒球經典賽古巴隊與巴拿馬激戰，古巴比賽後半段後來居上，蒙卡達、穆西卡單場都貢獻4打點，率隊13比4拿下預賽首勝、保住晉級生機，最終戰對中華隊，總教練強生盼專注贏得勝利。

2023年世界棒球經典賽古巴隊吞下預賽2連敗，今天與戰績1勝1敗的巴拿馬隊交手，古巴隊1局上桑托斯（Roel Santos）率先敲出安打、滾地球上到二壘，2人出局後桑托斯盜上三壘，再靠著戴斯潘（AlfredoDespaigne）二壘打先馳得點。

古巴隊2局上靠著德瑞克（Yadir Drake）、穆西卡（Yadil Mujica）接連二壘打取得2比0領先；巴拿馬2局下反攻，靠著失誤、特哈達（Rubén Tejada）開轟扳平，再靠著接連四壞保送、安打攻佔滿壘，柯多巴（Allen Córdoba）適時安打，一棒2分、幫助球隊超前。

古巴隊展現韌性6局上開始追分，阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）率先敲出安打，再靠著觸身球保送、四壞保送攻佔滿壘，德瑞克敲安送回1分，再靠高飛犧牲打跑回追平分，蒙卡達（Yoan Moncada）關鍵安打幫助球隊再度取得超前，羅伯特（LuisRobert）安打替球隊多添1分保險分。

古巴隊比賽後半段火力全開，7局上滿壘時穆西卡適時安打、一棒再添2分，蒙卡達敲安再拿2分，並靠著滾地球跑回團隊第11分，古巴隊8局上再添2分、拉開領先差距；蒙卡達、穆西卡今天比賽都是3安4打點、打擊表現亮眼。

拿下本屆賽會首勝，古巴隊總教練強生（ArmandoJ ohnson）賽後記者會受訪表示，今天的球隊陣容打出好表現，這樣的陣容不會改變。

古巴隊最後一場比賽將在12日與中華隊交手，強生表示，不管對手是誰，都秉持同樣的策略，只是前兩場比賽沒有贏球，「每一隊都有很好的表現，要專注才可以贏得下一場比賽。」

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